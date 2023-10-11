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В Рязанской области подвели промежуточные итоги операции «Нелегал-2023»

7info
Изображение от Freepik

Сотрудники УМВД, УФСБ России по Рязанской области, региональной прокуратуры провели второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Подробности сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Главная цель мероприятия — пресечение незаконной миграции, выявление людей, причастных к организации.

В ходе операции силовики выявили 468 нарушений, касающихся правил въезда в Россию и нахождения в стране, трудовой деятельности мигрантов.

Правоохранители проверили 300 объектов, включая 90 мест компактного нахождения мигрантов. Проверками охвачено 720 иностранцев, 220 привлечены к административной ответственности по статьям 18.8, 18.10 КоАП РФ.

Рязанские суды приняли 58 решений о выдворении иностранцев за пределы России, в том числе 6 решений в виде принудительного перемещения через государственную границу. Вынесено 3 решения о депортации иностранных граждан, 17 иностранцам запретили въезд.

За организацию незаконной миграции возбуждено 22 уголовных дела на россиян, занимавшихся фиктивной постановкой иностранцев на учёт.

Возбуждено 6 уголовных дел в отношении иностранных граждан по иным преступлениям общеуголовной направленности, в том числе за наркопреступления.

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