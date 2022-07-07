В Рязанской области подвели итоги государственной итоговой аттестации, информирует сайт регионального правительства.

Как сообщила глава регионального Минобра Ольга Щетинкина, участие в государственной итоговой аттестации приняли 10 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч выпускников 11-х классов. Единый государственный экзамен сдавали около 300 выпускников прошлых лет и 200 учащихся сузов. Среди сдающих экзамены были также граждане, прибывшие из Украины, ДНР и ЛНР (39 человек).

Выпускники 9-х классов для получения аттестатов сдавали русский язык и математику, а также два предмета на выбор. Чаще всего они выбирали обществознание и географию. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 11-х классов также сдавали обязательные русский язык и математику и предметы по выбору. Самые востребованные их них – обществознание, физика, биология, история, информатика и ИКТ, английский язык.

26 «стобалльных» результатов получили 25 участников из Пителинского, Спасского, Рыбновского, Михайловского, Пронского районов, а также из Рязани и Скопина. Высший бал выпускникам удалось набрать по литературе, русскому языку, химии, истории, физике, обществознанию, английскому языку.

По двум предметам 100 баллов набрала Алёна Мефодина из рязанской школы №3. Высший балл она заработала по русскому языку и физике.