Власть и политика

В Рязанской области подведены итоги голосования на выборах

Анастасия Мериакри

В Рязанской области прошло заседание областной Избирательной комиссии, на котором подвели итоги трехдневного голосования в Рязанской области.

Заседание провел председатель региональной Избирательной комиссии Андрей Сидоренко. Он отметил, что выборы депутатов Рязанской областной Думы и депутатов представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях признаны состоявшимися. Нарушений не зафиксировано. Подписаны постановления о результатах выборов. Андрей Сидоренко подчеркнул, что выборы прошли в соответствии с законодательством, открыто и прозрачно.

Руководитель Избиркома поблагодарил рязанцев за активность и выразил особую признательность членам территориальных и участковых избирательных комиссий, системным администраторам ГАС «Выборы» и всем, кто был задействован в организации и проведении избирательных кампаний в Единый день голосования.

По итогам выборов депутатов Рязанской областной Думы голоса между партиями распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 72,85%,

ЛДПР – 7,96%,

КПРФ – 6,39%,

«Новые люди» – 4,14%,

«Партия пенсионеров» – 3,18%,

«Справедливая Россия – За правду» – 2,53%,

«Коммунисты России» – 1,08%,

«Зеленые» – 0,71%.

Явка избирателей составила более 45%.

