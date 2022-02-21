В Рязанской области подготовлено 13 пунктов временного размещения беженцев с  Донбасса

По поручению губернатора Николая Любимова подготовлено 13 пунктов временного размещения для прибывших с территории Донбасса, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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Пункты временного размещения развернуты в Рязани, Сасове, Касимове, поселке Солотча, в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах.

Пункты подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости.

Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса дано поручение проработать вопросы организации обучения школьников, оказания медицинской помощи, сбора гуманитарной помощи от юридических и физических лиц.