В Рязанской области под круглосуточную охрану возьмут средние и крупные имущественные комплексы

В Рязанской области под круглосуточную охрану возьмут все средние и крупные имущественные комплексы, находящиеся в областной собственности. Об этом в своём telegram-канале сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.

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По его словам, речь идёт о тех зданиях и сооружениях, которые на данный момент не эксплуатируются и законсервированы. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Никитин также отметил: к такой необходимости пришлось прибегнуть в связи с произошедшим пожаром в корпусе бывшего училища связи на Каширина, а также в связи с вандальным разграблением, которое произошло в здании, где раньше располагалось министерство образования.