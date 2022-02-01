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Вторник, 1 февраля, 2022

В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода

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В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода

7info7
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31 января губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил завод «Криоген», который является основным поставщиком медицинского кислорода в больницы Рязани. На встрече зашла речь об увеличении его поставок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас на предприятии функционируют две кислородные линии. Мощность первой – 20 тонн жидкого кислорода в сутки, мощность второй – 60-65 тонн. Завод поставляет кислород не только в Рязанскую область, но и в Москву, Калугу, Иваново, Владимир и Липецк. Также предприятие поставляет и обслуживает криогенное оборудование.

Совместно с руководством «Криогена» губернатор обсудил планы реализации инвестпроекта по строительству новой воздухоразделительной установки. Она позволит увеличить мощности производства медицинского кислорода. Планируется, что мощность установки будет достигать 50 тонн в сутки. Стоимость проекта достигает 400 млн руб. Из них 300 млн хотят получить в виде льготного займа у Фонда развития промышленности. Проект хотят реализовать на территории технопарка «Рязанский».

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Осматривая производственные площадки «Криогена», Николай Любимов отметил эффективное сотрудничество предприятия и региона.  

— Спасибо вам за то, что хорошо выполняете свое дело, откликаетесь на все просьбы, с которыми мы обращаемся, оперативно увеличиваете поставки продукции. Рязанской области очень повезло, что такое предприятие есть на территории региона. Когда возник взрывной спрос на медицинский кислород, взаимодействие с фирмой позволило нам безболезненно пройти этот период. Это спасало наших жителей, — отметил он.  

В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода
В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода
В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода
В Рязанской области планируют увеличить выработку медицинского кислорода

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