В Рязанской области планируют создать культурный центр «Тарковский»

В Рязанской области планируется создание культурного центра рядом с домом режиссёра Андрея Тарковского в поселке Мясной Путятинского района. Об этом сообщил губернатор Любимов в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
По словам главы региона, как пишет ИД «Пресса», сейчас идет разработка проекта многофункционального центра, в котором будут в том числе творческие лаборатории.
Идею создания центра «Тарковский» поддержала также председатель Путятинского районного совета ветеранов Надежда Евтишина.
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