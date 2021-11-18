В Рязанской области планируют создать культурный центр «Тарковский»

В Рязанской области планируется создание культурного центра рядом с домом режиссёра Андрея Тарковского в поселке Мясной Путятинского района. Об этом сообщил губернатор Любимов в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По словам главы региона, как пишет ИД «Пресса», сейчас идет разработка проекта многофункционального центра, в котором будут в том числе творческие лаборатории.

Идею создания центра «Тарковский» поддержала также председатель Путятинского районного совета ветеранов Надежда Евтишина.

«На мой взгляд, создание центра «Тарковский» необходимо. Сохранить наследие режиссера важно для всех нас. А если там еще будут работать и творческие лаборатории, то это просто здорово! Поселок Мясной заживет новой жизнью, для сельской глубинки это важно», — сказала Евтишина.

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