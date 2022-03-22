В Рязанской области планируют снизить в три раза ставку налога для малых предприятий 

В Рязанской области планируют снизить в три раза налоговую ставку для малых предприятий региона. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании облправительства 22 марта.

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Ставка налога, уплачиваемого при применении упрощённой системы налогообложения, снизится с 6% до 2% при налогообложении доходов и с 15% до 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов.

Изменения коснутся около 3 тысяч человек — владельцев малого и среднего бизнеса.

Законопроект направлен на рассмотрение в Рязоблдуму.