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Рязань
Вторник, 22 марта, 2022

В Рязанской области планируют снизить в три раза ставку налога для малых предприятий 

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В Рязанской области планируют снизить в три раза ставку налога для малых предприятий 

Александр Ильин

В Рязанской области планируют снизить в три раза налоговую ставку для малых предприятий региона. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании облправительства 22 марта.

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Ставка налога, уплачиваемого при применении упрощённой системы налогообложения, снизится с 6% до 2% при налогообложении доходов и с 15% до 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов.

Изменения коснутся около 3 тысяч человек — владельцев малого и среднего бизнеса. 

Законопроект направлен на рассмотрение в Рязоблдуму.

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