В Рязанской области планируют предоставлять земельные участки отличившимся участникам СВО

В Рязанской области планируют бесплатно предоставлять земельные участки отличившимся бойцам-участникам спецоперации. Соответствующий документ размещён на сайте облправительства.

Правом на бесплатное оформление в собственность земли планируют наделить военнослужащих, в ходе СВО получивших звание Герой России, а также награждённых орденами РФ за особые заслуги. Землю смогут получить ветераны боевых действий, добровольцы, служащие войск нацгвардии и имеющие спецзвания полиции, зарегистрированные в Рязанской области.

Льгота будет предоставляться в случае гибели бойца из-за ранения или заболевания, полученного во время СВО. В таким случаях право на земельные участки перейдёт членам их семей, зарегистрированным на территории области. Это могут быть супруги погибших (которые не вступили в брак повторно), родители и дети. Что касается детей, то получить участок можно до 18 лет. После 18 лет участки будут выдавать детям, ставшим инвалидами до достижения совершеннолетия, а также детям до 23 лет, которые являются студентами очных отделений.

Предполагается, что площадь участков будет варьироваться от 0,06 до 0,10 га. Их можно использоваться для ИЖС, ведения подсобного хозяйства и для собственных нужд.