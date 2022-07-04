В Рязанской области «Пятёрочке» и «Магниту» запретили открывать новые магазины в некоторых районах

Управление ФАС по Рязанской области выявило нарушения антимонопольного законодательства со стороны ритейлеров «Магнит» и «Пятёрочка». В связи с этим им запретили открывать новые магазины в нескольких муниципальных образованиях региона.

По результатам проверок ведомство установило, что более 25% объёма всех реализованных продовольственных товаров имеет торговая сеть «Пятерочка» в Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Рыбновском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Шацком, Шиловском районах, а также в городе Касимов.

Более 25% объёма всех реализованных продовольственных товаров в Кадомском и Сараевском районах имеет «Магнит».

Как отметили в ведомстве, там с 15 июня по 31 декабря 2022 года эти сети не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности в перечисленных муниципальных образованиях.