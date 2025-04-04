В Рязанской области ожидаются снегопады и ледяной дождь

В выходные через Центральную Россию пройдет мощный снежный циклон, который затронет и Рязанскую область. Об этом сообщает «Лаборатория геохимии ландшафтов».

По уточненным данным, в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололеда и сильного снегопада.

Атмосферные фронты достигнут области уже вечером в субботу. В воскресенье осадки продолжатся, а к утру понедельника в ряде районов Рязанской области высота снежного покрова может достигнуть 2–5 см. На северо-западе региона, ближе к Коломне и Луховицам, возможно увеличение снежного слоя до 10 см.

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По прогнозам, снег будет таять, но из-за низких температур процесс будет идти медленно. В лесных массивах он может сохраниться до конца недели.

Кроме того, через регион 11–13 апреля пройдет еще один циклон, который вновь принесет снегопады. Ожидается, что снежный покров накроет всю область, а температурный фон останется ниже нормы. Потепление прогнозируется не ранее середины месяца.