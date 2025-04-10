В Рязанской области ожидаются осадки и гололедица: прогноз на 11 и 12 апреля

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток на территории Рязанской области сохранится пасмурная и прохладная погода с осадками и пониженной температурой воздуха.

В пятницу, 11 апреля, ожидается облачность. Местами пройдут небольшие осадки: ночью — преимущественно снег, днём — дождь. На дорогах местами возможна гололедица, что может осложнить передвижение пешеходам и автомобилистам.

Ветер будет южным, скоростью 4–9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6…-1°С, в Рязани — до -4…-2°С. Днем воздух прогреется до 4…9°С, в областном центре — до 5…7°С.

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В субботу, 12 апреля, метеоусловия существенно не изменятся. Ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, днём — мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер изменит направление на западное, с порывами до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…0°С, в Рязани — -2…0°С, днем — 3…8°С, в Рязани — 5…7°С.