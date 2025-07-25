В Рязанской области ожидаются грозы и шквалистый ветер

По информации Гидрометцентра Рязанской области, в ближайший час с сохранением до конца дня 25 июля местами по региону ожидаются грозы, в отдельных районах — сильный ливень и шквалистый ветер с порывами до 12–15 м/с. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать простые меры безопасности в период непогоды:

избегайте нахождения под деревьями, линиями электропередач, крышами зданий и рекламными конструкциями;

по возможности оставайтесь дома;

подготовьте источник автономного освещения на случай отключения электроэнергии (используйте фонари, но не открытый огонь — это может привести к пожару).

Берегите себя и своих близких!