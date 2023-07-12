На главнуюНовости Рязани 12.07.2023 08:19 В Рязанской области ожидают появление полярных сияний 7info Изображение от rawpixel.com на Freepik В Рязанской области в ближайшие дни могут наблюдаться полярные сияния, сообщает группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия». По информации астрономов, сегодня и завтра произойдут небольшие магнитные возмущения. — На солнечный диск выходит группа пятен, которая может принести полярное сияние в наши широты. Ждём, — говорится в сообщении ВК. Новости партнёров Читайте также Рязанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры Ромодин объяснил, почему не горят новые светильники в центре Рязани «Рязаньгоргаз» за полгода проверил газовое оборудование у 105 тысяч абонентов Группа «Feelin’s» выступит на «Музыкальном лете в Константиново» Рязанцы продолжают жаловаться на борщевик Сосновского Миронов – о преступлении в Электростали: «Виновных – на Колыму, их клан – депортировать» Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина Дмитрий Песков пообещал контрмеры после решения Франции о поставке ракет Украине Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры Женщина на почве ревности ударила мужчину ножом в грудь. От полученной раны пострадавший умер по дороге в больницу. В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Сотрудники ППСП Рязанской области задержали 31-летнего жителя Рязани, который находился в федеральном розыске за кражу. В на фестивале «Малина» в Рязанской области выступит Хабиб На ежегодном рязанском фестивале «Малина» 15 июля в селе Новоселки Рыбновского района выступит известный певец Хабиб. 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет 12 июля температура воздуха в Центральной части России опустится до минимальных значений за 75 лет метеонаблюдений. На улице Коняева в Рязани произошло ДТП О происшествии сообщает портал «Ya.62». В Путятинском районе восстановили мост, который был размыт после дождей Сообщение о разрушении моста появилось днем 11 июля в телеграмм-канале губернатора Рязанской области. Маленьким жителям Касимова рассказали о важности соблюдения ПДД Сотрудник госавтоинспекции провела с воспитанниками касимовского детского сада №19 беседу о правилах безопасного поведения на дороге. В российских школах могут появиться автоматы с презервативами Данная мера, по словам сексолога Катерины Молнии, поможет снизить количество подростковых беременностей. Врачи рассказали о снижении иммунитета у детей из-за отсутствия солнечного тепла Отсутствие ожидаемой летом стабильной теплой погоды привело к снижению иммунитета у маленьких жителей России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили врачи Видновской РКБ. ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам сериала «Разделенная семья» Главные роли в комедии сыграют Марина Васильева, Максим Лагашкин и Инга Оболдина Астролог Лукашевич объяснила, почему 17 июля может стать «самым ужасным» днём В последнее время много информации стало появляться о том, что 17 июля ошеломит нас каким-то очень важным судьбоносным событием. По всей видимости, грядёт нечто эпохальное... В Рязани прошла приемка отремонтированных дорог Как сообщает сайт администрации, в состав комиссии вошли депутаты Рязанской городской Думы, представители управления и Дирекции благоустройства, подрядной организации и общественности.