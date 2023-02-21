В Рязанской области ожидают большой весенний паводок

В Рязанской области весной ожидается большой паводок. Об этом на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС рассказала зампред правительства Анна Рослякова.

По словам Росляковой, такой прогноз сделан на основе существующих погодных условий, обильных снегопадов, оледенения и промерзания почвы. Она отметила, что расслабляться представителям власти нельзя, есть отработанные механизмы действий на случай половодья.

Участники заседания заслушали необходимую информацию и приняли решения, которые позволят подготовиться к весеннему половодью, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.