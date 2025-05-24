В Рязанской области ожидается жара до +32°С

Температура воздуха в Рязани и области в ближайшее время может подняться до +32°С. Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, усиливается антициклон, находящийся над Рязанской областью.

— В начале следующей недели в Рязанской области дневная жара сохранится (но ночи всё ещё прохладные), а на 29.05 в предварительных расчетах уже появилось значение +32°С. Будем наблюдать… — написал синоптик.