В Рязанской области ожидается жара до +32°C

По данным Гидрометцентра Рязанской области, 31 июля и 1 августа в дневные часы местами по региону ожидается аномально жаркая погода — до +30…+32°C. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Чтобы снизить риск перегрева и обезвоживания, соблюдайте простые меры безопасности:

— Носите светлую, свободную одежду и головной убор.

— Избегайте длительного пребывания на солнце.

— Передвигайтесь не спеша и по возможности держитесь в тени.

— Пейте больше воды и избегайте тяжёлых физических нагрузок.

Берегите себя и своих близких в жару!