В Рязанской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

По информации Гидрометцентра Рязанской области, в ближайший час и с сохранением до конца суток 29 мая местами по региону прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 12–17 метров в секунду, говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России.

Жителям рекомендуется проявить осторожность. МЧС России напоминает:

— избегайте нахождения под деревьями, линиями электропередачи, крышами зданий и рекламными конструкциями;

— по возможности оставайтесь дома и ограничьте пребывание на улице;

— заранее подготовьте источник автономного освещения — электрический фонарь, особенно в вечернее время.