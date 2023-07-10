Понедельник, 10 июля, 2023
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В Рязанской области отремонтируют дорогу, ведущую до границы с Тульской областью

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Фото: администрация Рязани

Ремонт пройдет в Скопинском районе на участке Горлово – Нагиши – Клекотки – граница Тульской области. Об этом сообщает сайт «Рязанских Ведомостей».

Общая протяженность работ составит 12,6 км. Отмечается, что уже в ближайшее время специалисты подрядной организации приступят к работам. Согласно проекту, на участке заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые остановочные павильоны и дорожные знаки, укрепят обочины, обустроят съезды и примыкания и нанесут разметку.

Завершить работы на объекте планируется в четвертом квартале текущего года.

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