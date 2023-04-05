В Рязанской области отремонтируют дорогу от Рыбного до Константиново

В Рязанской области проведут ямочный ремонт дороги от Рыбного до Константиново. Об этом сообщил региональный минтранс в ответ на обращение местной жительницы в группе Администрация города Рязани ВКонтакте.

Автор обращения сообщила, что состояние дороги ужасное: «яма на яме». Она отметила, что на родину Сергея Есенина люди едут на экскурсии, а с таким состоянием дороги о туризме говорить сложно.

Минтранс Рязанской области ответил, что к ямочному ремонту горячей смесью приступят, как только позволят погодные условия и после запуска асфальтобетонных заводов. Это обычно происходит в период с 27 марта по 15 апреля.

Затем стартуют масштабные работы на подведомственной сети. Завершить ремонт планируется во II квартале.