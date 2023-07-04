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В Рязанской области отремонтируют дорогу от Ряжска до Александро-Невского

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Более 30 километров дорожного покрытия от Ряжска до Александро-Невского будут отремонтированы в 2024 году.

Вопрос обсуждался на заседании правительства Рязанской области. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В ходе совещания с губернатором Павлом Малковым было заявлено, что в 2023 году будет произведен ремонт асфальтного покрытия от Ряжска до федеральной трассы Р-22 «Каспий».

Также в правительстве отметили, что в этом сезоне будут отремонтированы 14 километров автодороги в Ряжском районе, а в следующем – 17 км в Александро-Невском районе.

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