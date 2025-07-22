В Рязанской области отремонтируют 26,7 км дорог на школьных маршрутах

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области информирует о ходе реализации в регионе национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению Губернатора Павла Малкова первоочередное внимание уделяется ремонту участков автодорог, входящих в сеть школьных маршрутов.

В настоящее время по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют трассу Пехлец – Кораблино – Скопин в Кораблинском округе. Работы ведутся на двух участках: первый проходит от поселка Газопровод до железнодорожной станции «Кораблино», второй – мимо деревень Залесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и села Яблонево. Общая протяженность ремонтируемой автодороги – 26,7 км. По трассе проходят маршруты школьных автобусов, также она обеспечивает доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В настоящее время завершено фрезерование старого покрытия. Сейчас выполняется устройство щебеночного основания, выравнивающего слоя покрытия, прослойки из геополотна. На ряде участков – проведена укладка асфальта. Работы планируется завершить в конце ноября.

Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кораблинском округе завершен капремонт железобетонного моста через реку Летогоща на автомобильной дороге Пустотино – Хмелевое – Кирилловка.