Среда, 3 сентября, 2025
15.3 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтирована дорога, ведущая к Окскому заповеднику

Анастасия Мериакри

В Рязанской области завершен ремонт участка автодороги, ведущей к Окскому биосферному заповеднику. Ремонт проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Трасса в Спасском районе запущена в эксплуатацию.

Дорога ведет к Окскому государственному биосферному заповеднику, расположенному в юго-восточной части Мещеры. Он является не только природоохранной территорией, но и важным туристическим объектом в Рязанском регионе. Маршрут также соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в которых находятся Городковическая средняя школа, детский сад, медицинский пункт и церковь Рождества Богородицы. Вместе с тем, дорога проходит через деревни Добрянка и Папушево.

На участке автодороги протяженностью 4,9 км обновлено асфальтобетонное покрытие, обустроены съезды, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

В Рязанской области отремонтирована дорога, ведущая к Окскому заповеднику Маршрут также соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в которых находятся Городковическая средняя школа, детский сад, медицинский пункт и церковь Рождества Богородицы.
В Рязанской области отремонтирована дорога, ведущая к Окскому заповеднику Маршрут также соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в которых находятся Городковическая средняя школа, детский сад, медицинский пункт и церковь Рождества Богородицы.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально

Последние новости

Общество

На улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99%

Завершены работы на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Павлова, где ремонта не было более 30 лет.
Происшествия

В ДТП в Рыбновском районе пострадал водитель автомобиля

В результате ДТП водителю «Шкоды» потребовалась медицинская помощь.
Религия

Показы документального фильма «Но мы остаёмся здесь» о епископе Феофане пройдут в Рязани

Над кинолентой работали Спасо-Евдокиевский храм Казани и движение сохранения старинных храмов Республики Татарстан «Куда ведут ручьи» при поддержке Фонда президентских грантов.
Общество

В Рязанской области начал работу XXVIII лагерь молодежи и студентов «Роса»

В этом году смена лагеря проходит с 3 по 8 сентября. Ее участниками стали 125 человек – студенты региональных ссузов и вузов, а также молодые специалисты.
Происшествия

Менеджер банка украла 175 тысяч рублей у клиента из Северной Африки

На днях иностранец обратился в кредитно-финансовое учреждение Рязани с просьбой подключить к его банковской карте дополнительную опцию.
Происшествия

Повар получила травму позвоночника по вине работодателя в рязанском медучреждении

Женщина работала поваром в медучреждении в Рязани. В рабочее время она упала на кухне и получила травму позвоночника и плечевого сустава.
Общество

В Рязани на улице Чкалова появился новый сквер

В день открытия сквера собравшиеся высадили на территории декоративные кустарники и зимостойкие многолетние растения, а на центральной клумбе появилась ель. 
Экономика и бизнес

Технологические компании показывают самую высокую динамику роста среди МСП — Малков

Глава региона напомнил о том, что в апреле стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний.