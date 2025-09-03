В Рязанской области отремонтирована дорога, ведущая к Окскому заповеднику

В Рязанской области завершен ремонт участка автодороги, ведущей к Окскому биосферному заповеднику. Ремонт проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Трасса в Спасском районе запущена в эксплуатацию.

Дорога ведет к Окскому государственному биосферному заповеднику, расположенному в юго-восточной части Мещеры. Он является не только природоохранной территорией, но и важным туристическим объектом в Рязанском регионе. Маршрут также соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в которых находятся Городковическая средняя школа, детский сад, медицинский пункт и церковь Рождества Богородицы. Вместе с тем, дорога проходит через деревни Добрянка и Папушево.

На участке автодороги протяженностью 4,9 км обновлено асфальтобетонное покрытие, обустроены съезды, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.