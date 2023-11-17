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В Рязанской области отремонтировали дорогу к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского

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Фото: правительство Рязанской области

В Милославском районе Рязанской области отремонтировали дорогу к музею русского ученого, государственного и общественного деятеля П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Ремонт прошел на участке от пересечения с дорогой Милославское – Большое Подовечье – граница района до поворота на поселок Южный. В нормативное состояние привели 1,5 километра полотна.

Там положили новый асфальт, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт прошел по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает правительство Рязанской области.

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