В Рязанской области отпраздновали 755-летие подвига князя-великомученика Романа Рязанского

1 августа в деревне Слободка Михайловского округа вновь зазвучали молитвы — там торжественно встречали 755-летие подвига князя-великомученика Романа Рязанского. Эта дата в церковном календаре – живое напоминание о том, что православная вера сильнее любого гнета, страха и даже самой смерти. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Под открытым небом, на месте, где планируется возведение храма в честь святого князя Романа, собрались верующие со всего края. Литургию возглавил благочинный Михайловского второго округа иерей Александр Рунов в сослужении сонма священнослужителей михайловских округов. Песнопения исполнил московский хор «Поющая совесть» под управлением Александра Демидова.

В проповеди отец Александр напомнил о подвиге святого князя — непоколебимого воина духа, который предпочел страшные муки предательству веры:

«Святой Роман Рязанский не просто погиб — он был жестоко замучен, но не сломлен. Враги дробили кости, отрезали конечности, сдирали кожу… Но он стоял до конца. И в этом — великий урок для всех нас: русский человек жив, пока жив его дух! И сегодня, когда враги вновь пытаются поработить нас через страх, ложь и искушения, пример святого Романа звучит для нас как набат. Он напоминает: русский человек непобедим, пока хранит веру. Не зря здесь, на этом месте, будет воздвигнут храм в его честь – как маяк правды в наше непростое время».

Происходящее в Слободке — пример того, как вера зажигает сердца. Инициатор строительства, Владимир Обойшев, его супруга Мария и единомышленники начали действовать, понимая первостепенную важность молитвы.

И вот уже второй год под открытым небом совершается главное богослужение Православной Церкви. Сначала должен появиться временный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, особо почитаемой местными жителями. А дальше, с Божией помощью, – белокаменная церковь в честь великомученика Романа Рязанского.

После богослужения всех ждала общая трапеза и праздничный концерт. Гусляр Егор Стрельников исполнил балладу о князе Романе, написанную на стихи местного библиотекаря Людмилы Куликовой. Звучали духовные песнопения, народные мотивы, а главное — происходило живое общение тех, кому дорога эта земля.

Праздник в Слободке стал торжеством живой веры, которая объединяет, вдохновляет и дает силы не останавливаться в трудах во славу Божию.

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