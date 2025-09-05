Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Власть и политика

В Рязанской области открылся участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области

Алексей Самохин

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с  1 по 5 сентября.

2 сентября в Библиотеке им. Горького состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области.

На заседании были подведены итоги обучения наблюдателей и представлен доклад о работе Штаба общественного наблюдения в период выборов.

https://t.me/ikro62/4161

Адресное информирование избирателей в Рязанской области набирает обороты!

В Рязанской области активно реализуется проект «ИнформУИК», в рамках которого более 3 000 членов участковых избирательных комиссий ежедневно проводят подворовые обходы и лично информируют жителей о предстоящих выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва.

https://t.me/ikro62/4164

Избирком получил бюллетени для голосования

Избирательная комиссия Рязанской области получила отпечатанные в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва.

https://t.me/ikro62/4171?single

4 сентября в правительстве Рязанской области состоялся семинар-совещание в формате ВКС по вопросам подготовки и проведения выборов 12–14 сентября.

Особое внимание уделили масштабам предстоящей кампании, подготовке комиссий и обеспечению прозрачности, легитимности и безопасности избирательного процесса.

https://t.me/ikro62/4175

В Избирательной комиссии Рязанской области завершился приём заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации.

За период с 20 июля по 3 сентября аккредитационные удостоверения выданы 103 журналистам, представляющим 31 средство массовой информации региона.

https://t.me/ikro62/4179

Голосуют жители  Курской области

На территории Рязанской области открылся экстерриториальный избирательный участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области.

https://t.me/ikro62/4182

5 сентября состоялось 167 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

Были приняты решения о порядке хранения и уничтожения документов, проведении допэтапа информирования избирателей, утверждении Положения конкурса «Молодёжь и выборы» и изменении состава некоторых территориальных и участковых избиркомов. Исключён один кандидат от партии «Новые Люди».

https://t.me/ikro62/4183

