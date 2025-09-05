В Рязанской области открылся участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 1 по 5 сентября.
2 сентября в Библиотеке им. Горького состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области.
На заседании были подведены итоги обучения наблюдателей и представлен доклад о работе Штаба общественного наблюдения в период выборов.
Адресное информирование избирателей в Рязанской области набирает обороты!
В Рязанской области активно реализуется проект «ИнформУИК», в рамках которого более 3 000 членов участковых избирательных комиссий ежедневно проводят подворовые обходы и лично информируют жителей о предстоящих выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва.
Избирком получил бюллетени для голосования
Избирательная комиссия Рязанской области получила отпечатанные в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва.
4 сентября в правительстве Рязанской области состоялся семинар-совещание в формате ВКС по вопросам подготовки и проведения выборов 12–14 сентября.
Особое внимание уделили масштабам предстоящей кампании, подготовке комиссий и обеспечению прозрачности, легитимности и безопасности избирательного процесса.
В Избирательной комиссии Рязанской области завершился приём заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации.
За период с 20 июля по 3 сентября аккредитационные удостоверения выданы 103 журналистам, представляющим 31 средство массовой информации региона.
Голосуют жители Курской области
На территории Рязанской области открылся экстерриториальный избирательный участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области.
5 сентября состоялось 167 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.
Были приняты решения о порядке хранения и уничтожения документов, проведении допэтапа информирования избирателей, утверждении Положения конкурса «Молодёжь и выборы» и изменении состава некоторых территориальных и участковых избиркомов. Исключён один кандидат от партии «Новые Люди».