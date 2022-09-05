Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области открылись «Есенинские дни»

Фото с сайта правительства Рязанской области

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялось открытие мероприятий к 127-летию со дня рождения великого русского поэта. Об этом сообщает Министерство культуры региона.

В селе Константиново гостям представили музыкальную программу песенно-инструментального ансамбля «Радуница». Прозвучали песни на стихи Сергея Есенина, русские народные песни, наигрыши и припевки, частушки, а также композиции на поэтические строки современных рязанских авторов.

В Рязанской области открылись «Есенинские дни»
В Рязанской области открылись «Есенинские дни»

Музей-заповедник присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». На 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны отвечали в том числе ученики Кузьминской средней школы имени С.А. Есенина, – говорится на сайте правительства Рязанской области.

В Рязанской области открылись «Есенинские дни»
В Рязанской области открылись «Есенинские дни»
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