В Рязанской области открылись 999 избирательных участков

В 8.00 на территории региона свои двери для избирателей отрыли 999 избирательных участков.

9, 10 и 11 сентября в период с 8.00 до 20.00 жители Рязанской области смогут проголосовать на выборах губернатора Рязанской области, а в 13 районах граждане выберут ещё и представителей в органы местного самоуправления.

Работа избирательных участков осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Перед голосованием каждый избиратель пройдёт процедуру термометрии, а также получит одноразовую медицинскую маску и персональную авторучку для заполнения бюллетеня, уточняют в региональном избиркоме