В Рязанской области открыли уникальный учебно-кинологический центр — Малков

В Рязанской области открылся уникальный учебно-кинологический центр. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Павел Малков.

Центр создан на базе Рязанского колледжа имени Н.Н. Комарова в рамках проекта «Защита животного мира». Территорию колледжа расширили: появились новые аудитории для подготовки будущих кинологов и ветеринаров, ветеринарная клиника и кинологический комплекс.

Кинологический центр начинает работу уже сегодня. А в октябре откроется ещё один объект — центр по социализации и адаптации собак. Это первый подобный центр в России. Здесь бездомных животных будут лечить, делать им прививки, обучать и готовить к жизни с человеком. Новые хозяева смогут взять не просто пса с улицы, а уже социализированного питомца, готового к жизни в семье.

По словам Малкова, это часть большой программы по формированию ответственного отношения к животным. В регионе уже началась работа по благоустройству площадок для выгула собак. Первую из них, с современным покрытием, удобным для питомцев, откроют до конца сентября в Приокском районе Рязани.

В 2026 году в Рязанском районе достроят и запустят приют для бездомных животных. В его состав войдут ветеринарный пункт и несколько корпусов на 300 мест. Все собаки будут зарегистрированы в единой базе данных и смогут жить в приюте, пока не найдут новых хозяев.