В Рязанской области открыли проезд по 3 ранее подтопленным участкам дорог

В двух районах Рязанской области спад уровня воды в реках позволил открыть движение по трём ранее подтопленным участкам дорог. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.
В воскресенье, 2 апреля, от воды освободились:
низководный мост возле населённого пункта Быково Кораблинского района,
автомобильный мост возле населённого пункта Шилово Кораблинского района,
участок дороги возле населённого пункта Пионерская Роща в Сасовском районе.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
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