В Рязанской области открыли проезд по 3 ранее подтопленным участкам дорог

В двух районах Рязанской области спад уровня воды в реках позволил открыть движение по трём ранее подтопленным участкам дорог. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

В воскресенье, 2 апреля, от воды освободились:

низководный мост возле населённого пункта Быково Кораблинского района,

автомобильный мост возле населённого пункта Шилово Кораблинского района,

участок дороги возле населённого пункта Пионерская Роща в Сасовском районе.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.