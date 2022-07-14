7info

В Рязанской области открыли площадь и бюст в честь героя РФ Игоря Филькина

Фото: правительство Рязанской области

В деревне Ибредь Шиловского района открыли площадь и бюст в честь земляка, героя РФ Игоря Филькина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Филькин служил пограничником на границе с Таджикистаном. В 1993 году во время боя с боевиками рязанец получил смертельное ранение. За мужество его представили к званию Героя России. Кстати, после того боя Героями стали 6 воинов, четверо — посмертно.

С 2018 года Желудевская школа Шиловского района, в которой учился Игорь Викторович, носит его имя.

На церемонии открытия бюста присутствовали зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, начальник регионального управления ФСБ России Сергей Ерофеев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

— Игорь Филькин погиб в 1993 году на таджико-афганской границе, он был пулеметчиком в 12-й пограничной заставе Московского погранотряда. Его память решили увековечить сами жители — обустроили территорию, собрали средства на изготовление памятника. Прошло много лет, но здесь жива память о смелом и работящем парне, который проявил такое мужество в неравном бою, — написал Аркадий Фомин.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7