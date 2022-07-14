В Рязанской области открыли площадь и бюст в честь героя РФ Игоря Филькина

В деревне Ибредь Шиловского района открыли площадь и бюст в честь земляка, героя РФ Игоря Филькина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Филькин служил пограничником на границе с Таджикистаном. В 1993 году во время боя с боевиками рязанец получил смертельное ранение. За мужество его представили к званию Героя России. Кстати, после того боя Героями стали 6 воинов, четверо — посмертно.

С 2018 года Желудевская школа Шиловского района, в которой учился Игорь Викторович, носит его имя.

На церемонии открытия бюста присутствовали зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, начальник регионального управления ФСБ России Сергей Ерофеев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.