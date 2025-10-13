В Рязанской области открыли памятную доску погибшему на СВО десантнику Андрею Агапову

В селе Восход Кадомского района открыли памятную доску в честь погибшего на СВО десантника Андрея Агапова. Памятная доска появилась на фасаде дома, где живёт мать героя.

Как сообщает издательство «Пресса», инициировал установку доски руководитель межрегионального союза патриотических объединений «Небесный купол» Михаил Егоров. На церемонии её открытия присутствовали юнармейцы и все, кто знал бойца.

Андрей Агапов служил в десантных войсках. В июле 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Погиб в ходе выполнения боевой задачи. Похоронили участника СВО 27 сентября. Посмертно он представлен к ордену Мужества.