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В Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО Дмитрию Оводову

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Фото: правительство Рязанской области

В Александро-Невском районе открыли мемориальную доску Дмитрию Оводову, погибшему на СВО.

Дмитрий Оводов – выпускник Студенковской средней школы Александро-Невского района. На протяжении 15 лет он служил по контракту в пограничных войсках.

8 октября 2022 года он погиб в ходе СВО при исполнении служебного долга. Похоронили воина в родном селе Студенки. За проявленную воинскую доблесть Дмитрия Оводова наградили орденом Мужества посмертно.

Памятную доску разместили на фасаде Студенковской средней школы, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Мы гордимся, что имена двух героев связаны с селом Студенки – Героя Советского Союза летчика Федора Шебанова и пограничника Дмитрия Оводова. Это люди разных поколений, но оба они с честью выполнили свой воинский долг – защищали страну от нацизма. Будем помнить наших героев и всячески поддерживать их семьи,

– сказал глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков на открытии мемориальной доски.

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