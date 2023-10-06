В Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО Дмитрию Оводову

Мы гордимся, что имена двух героев связаны с селом Студенки – Героя Советского Союза летчика Федора Шебанова и пограничника Дмитрия Оводова. Это люди разных поколений, но оба они с честью выполнили свой воинский долг – защищали страну от нацизма. Будем помнить наших героев и всячески поддерживать их семьи,

– сказал глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков на открытии мемориальной доски.