В Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО Дмитрию Оводову

В Александро-Невском районе открыли мемориальную доску Дмитрию Оводову, погибшему на СВО.
Дмитрий Оводов – выпускник Студенковской средней школы Александро-Невского района. На протяжении 15 лет он служил по контракту в пограничных войсках.
8 октября 2022 года он погиб в ходе СВО при исполнении служебного долга. Похоронили воина в родном селе Студенки. За проявленную воинскую доблесть Дмитрия Оводова наградили орденом Мужества посмертно.
Памятную доску разместили на фасаде Студенковской средней школы, сообщает сайт правительства Рязанской области.