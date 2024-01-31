Среда, 31 января, 2024
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В Рязанской области открыли мемориал жителям блокадного Ленинграда

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Фото: правительство Рязанской области
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В селе Троица Спасского района открылся мемориал жителям блокадного Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны именно здесь проходила железная дорога, через которую эвакуировали жителей осажденного города. Их принимали к себе жители Троицы и соседних сел.  

На доски мемориала нанесли имена жителей блокадного Ленинграда, погибших на пути в эвакуацию и захороненных на местном кладбище, а также списки жителей села, которые были защитниками Ленинграда и погибли или пропали без вести.

Право открыть мемориал предоставили жителями блокадного Ленинграда Олегу Епишкину и Нине Судовых, председателю совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадию Соколову и его заместителю Лидии Денисовой.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, пишет правительство Рязанской области.

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