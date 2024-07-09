Вторник, 9 июля, 2024

В Рязанской области открылась тематическая ярмарка для поддержки местных производителей

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта правительства Рязанской области.

Министерство экономического развития региона объявило об открытии тематической ярмарки, посвященной Дню семьи, любви и верности, на площади перед Муниципальным культурным центром в Рязани 9 июля. Об этом сообщается на сайте правительства.

Организация торговых точек была возложена на региональное Агентство развития бизнеса по поручению губернатора Павла Малкова с целью поддержки местных товаропроизводителей и развития малого и среднего предпринимательства в Рязанской области. На ярмарке представили свою продукцию фермеры и ремесленники из Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Старожиловского районов. В продаже представлены хлебобулочные изделия, молочная продукция, чай, мед, имбирные пряники и сувениры.

Помимо этого, в день открытия состоялся концерт с участием творческих коллективов Рязанской области, а также была организована тематическая фотозона для гостей ярмарки. Работа торговых точек продлится до 14 июля.

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