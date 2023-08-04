В Рязанской области открылась подстанция «Развитие», названная в честь Героя России

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия бюста Героя России, гвардии капитана ВДВ Алексея Сергеевича Курганова и новой электрической подстанции ПС 110 кВ «Развитие», названной в его честь.

Проект по увековечению памяти Героя России совместно реализовали ПАО «Россети Центр», 106 гвардейская воздушно-десантная дивизия, Рязанское училище ВДВ имени В.Ф. Маргелова и правительство области.

Во время церемонии открытия Павел Малков поблагодарил «Россети» за поддержку инициативы и отметил, что правительство региона будет и в дальнейшем вести активную работу по сохранению памяти о мужестве и подвиге защитников страны.

Сегодня в регионе значимое событие – открываем мемориал, посвященный Герою России гвардии капитану ВДВ Алексею Сергеевичу Курганову. Он отдал самое ценное, защищая Родину, – свою жизнь. Мы помним его мужество, помним то, что он сделал, и гордимся им, — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подчеркнул, что для компании – большая честь назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Героя России.

Отмечается, что подстанция оснащена цифровой системой автоматизации процессов измерения, управления и защиты, что не требует присутствия оперативного персонала. Суммарная мощность присоединенных потребителей составляет 40 МВт.