В Рязанской области открылась новая заправочная станция с природным газом

В четверг, 3 августа, в Рыбновском районе открылась новая заправочная станция сети «Газпром газомоторное топливо».

На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор региона Павел Малков. Он подчеркнул, что природный газ – это новый уровень экологической безопасности и правительство Рязанской области активно переводит общественный транспорт на использование метана:

Новые автобусы, которые приобретаем, работают на этом виде топлива. Это большой вклад в улучшение экологической ситуации в городе, — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Кроме этого, по словам главы области, любой проект открывает дорогу новым инвестициям в регион, создает рабочие места для местных жителей и в целом развивает экономику.

Гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко сообщил, что к 2027 году в Рязанской области построят еще три заправочных станции с метаном: