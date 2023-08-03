В Рязанской области открылась новая заправочная станция с природным газом

В четверг, 3 августа, в Рыбновском районе открылась новая заправочная станция сети «Газпром газомоторное топливо».
На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор региона Павел Малков. Он подчеркнул, что природный газ – это новый уровень экологической безопасности и правительство Рязанской области активно переводит общественный транспорт на использование метана:
Кроме этого, по словам главы области, любой проект открывает дорогу новым инвестициям в регион, создает рабочие места для местных жителей и в целом развивает экономику.
Гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко сообщил, что к 2027 году в Рязанской области построят еще три заправочных станции с метаном: