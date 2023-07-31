В Рязанской области открылась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности продуктов

С 31 июля по 11 августа в Рязанской области будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщает пресс-служба регионального роспотребнадзора.

Специалисты дадут разъяснения по действующим требованиям к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, а также пояснят, куда писать обращения в случае обнаружения некачественной продукции в магазине, и дадут рекомендации по выбору продуктов питания.

Консультацию можно получить по телефонам «горячей линии» — 8-800-100-22-62 и по телефону отдела санитарного надзора — 92-97-88.

Линия будет работать с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45.