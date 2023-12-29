Пятница, 29 декабря, 2023
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В Рязанской области осудят водителя из Краснодара, по вине которого погиб 20-летний парень

7info7
Изображение от Freepik
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В Рязанской области будут судить жителя Краснодара, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Всё случилось в июне 2023 года. 24-летний водитель ехал по Александро-Невскому району за рулём Mercedes Benz. Он выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив ГАЗели, которой управлял 57-летний житель Тамбовской области. Как итог — 20-летний пассажир иномарки получил серьёзные травмы. От полученных травм парень скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Ряжский райсуд для рассмотрения.

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