В Рязанской области остановили пьяного водителя без прав

Сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего злостного нарушителя ПДД. Водительских прав у него никогда не было, однако он уже в третий раз попадается за рулём в нетрезвом виде.

Ночью инспекторы ДПС отдельного специализированного батальона ГИБДД УМВД по Рязанской области остановили на 199-м километре трассы М5 Урал ВАЗ-2112.

При проверке документов водителя инспектор заметил у него явные признаки опьянения –устойчивый запах алкоголя изо рта, неуверенная походка, невнятная речь, изменение кожных покровов. Алкотестер показал 0,747 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

В ходе проверки по информационным базам выяснилось, что этот гражданин никогда не получал водительского удостоверения, но в апреле прошлого года на него уже составляли административный материал за управление ТС в состоянии опьянения и в отсутствие права управления автотранспортом.

В августе 2022 нарушителя повторно задержали за такое же нарушение и привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ему 250 часов обязательных работ и 2 года запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Теперь злостного нарушителя ждёт ещё один приговор по статье 264.1 УК РФ.