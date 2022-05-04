В Рязанской области опровергли информацию о появлении в питьевой воде холерной палочки

Оперативная группа правительства Рязанской области опровергла информацию о появлении в питьевой воде холерной палочки.

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Сообщения массово распространялись в мессенджерах. Опергруппа, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, заявила, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная. Инфекционных заболеваний, передавшихся с водой, не зарегистрировано.

Качество водопроводной воды в Рязани и области контролируется постоянно. Пробы отбираются в 105 точках, с начала года исследовано более 4000 проб питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям.

Вода безопасна для употребления.