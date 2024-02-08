Стало известно имя самой продуктивной коровы Рязанской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области составило рейтинг самых продуктивных коров по итогам 2023 года.

Больше всех молока в регионе дала корова по кличке Ворчливая с животноводческого комплекса «Шацк», расположенного в селе Ольхи Шацкого района.

За 305 дней периода лактации Ворчливая дала 17 945 килограммов молока, жир 4,3%, белок 3,83%. В среднем она давала более 60 литров молока в сутки, а в пик продуктивности этот показатель превышал 70 литров. Для сравнения, средняя продуктивность коров в племенных хозяйствах Рязанской области в 2023 году составила 10 397 килограммов.

Начальник комплекса «Шацк» Алексей Харламов объяснил, что для высоких надоев важен качественный и сбалансированный рацион, а также комфортные условия. Специалисты рассчитывают, что в этом году Ворчливая снова покажет достойные результаты.