В Рязанской области оплатить покупки можно улыбкой

Биометрические данные — это уникальные физиологические характеристики, например, лицо или голос. Благодаря сервису Сбербанка «Оплата улыбкой» их теперь можно использовать для бесконтактной оплаты во всех магазинах, оборудованных терминалами с камерой.

Платить улыбкой безопасно — банк хранит цифровые коды в связке с номерами счетов, и не использует фотографии. А перед тем, как одобрить операцию, система проверяет, что перед ней — реальный человек. Оплата не пройдет, если в камеру попадет кто-то человек. Кроме того, Сбербанк пользуется дополнительной защитой: шифрует данные и проверяет подозрительные операции. Оплата всегда проходит через защищенный канал связи, что исключает перехват данных от устройства до внутренней системы банка.

«Сдать биометрию» можно в ближайшем офисе или в приложении СбреБанк Онлайн. Для дистанционного подключения возможности оплаты по биометрии необходимо выбрать нужную карту в приложении, зайти в раздел «Настройки» и указать «Оплата одним взглядом». Привязать к оплате улыбкой можно дебетовые карты Сбера. Также потребуется согласие на обработку биометрических данных. После этого вы можете оплачивать покупки по биометрии в магазинах, оборудованных терминалами с камерой.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«В Рязанской области внедрение новых терминалов идет очень интенсивно. Их устанавливают в магазинах, аптеках, супермаркетах уже сейчас во всем регионе насчитывается около 1500 терминалов с биометрическим распознаванием лица. К 2024 году планируется установить еще 5000 единиц. Благодаря этому их доля в рознице составит более 50%. Могу сказать, что рязанцы постепенно привыкают к новому способу бесконтактной оплаты. В регионе уже более 1000 оплат в день совершается с помощью улыбки».

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