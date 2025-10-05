В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Охотники в Рязанской области теперь смогут сдавать лисьи хвосты вместо целых тушек, чтобы получить денежное вознаграждение. Эти изменения закреплены в проекте постановления правительства региона, который опубликован на официальном сайте областного правительства.

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

За каждую пойманную лису охотники получают 1045 рублей. В 2019 году выплаты варьировались от 250 до 750 рублей. Эта мера направлена на контроль численности лис в регионе.