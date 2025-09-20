В Рязанской области оценили качество восстановленных деревьев в молодняках

Сотрудники центра защиты леса оценили качество восстановленных деревьев в молодняках Рязанской области. Результаты опубликованы в группе центра ВКонтакте.

Специалисты оценили качественные и количественные характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов в Рязанской области. Обследования проводились в июле — августе на территории двух лесничеств области. На сегодняшний день работы выполнены в 8 объектах. Общая площадь участков составляла 75 га.

На каждом участке были заложены пробные площади, на которых учитывалось количество жизнеспособных деревьев и их параметры, проведена фотосьемка и фиксация географических координат.

В Шацком лесничестве было обследовано четыре участка искусственного лесовосстановления, отнесенные к землям, на которых расположены леса в 2022 и 2023 годах. Площадь участков составила 16,9 га. Восстановление лесных объектов проводилось сосной обыкновенной. И один участок с естественным лесовосстановлением, площадью 1,4 га. Всего по лесничеству было обследовано 18,3 га.

В Бельковском лесничестве обследован один участок, на котором произошло естественное лесовосстановление березой. Его площадь составила 7,6 га. И два участка, где было проведено искусственное лесовосстановление сосной обыкновенной — 49,1 га. Обследованные участки, площадью 56,7 га, отнесены к землям, на которых расположены леса в 2023 году.

Все перечисленные объекты соответствовали критериям, предъявляемым к молоднякам правилами лесовосстановления.