В Рязанской области обсудили вопросы, связанные с издательством детских книг

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что при поддержке Правительства региона в рамках государственной программы «Десятилетие детства» в областной библиотеке им. Горького прошел круглый стол «Детская книга: вызовы современности».

В работе круглого стола приняли участие представители Правительства Рязанской области, Общественной палаты РФ и Общественной палаты Рязанской области, члены библиотечного сообщества, педагоги, писатели, поэты и книгоиздатели – всего более 130 человек из Рязанской, Московской, Белгородской, Калужской, Тульской областей, Пермского края, республик Карелия, Крым, а также ЛНР и ДНР.

Заместитель министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, приветствуя участников, подчеркнул, что книга играет важную роль в формировании личности ребенка, его представлений о традиционных семейных ценностях.

В ходе заседания обсудили ряд вопросов, связанных с книжной культурой. По мнению экспертов, большая часть тиражируемой в настоящее время детской литературы противоречит духовно-нравственным ценностям. Участники круглого стола предложили возможные способы решения проблем, которые существуют в сфере детского книгоиздательства. Также обсудили проект Издательского дома «Лингва-Ф» по созданию концепции Института детской книги, который подается на конкурс Фонда президентских грантов.