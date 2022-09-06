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В Рязанской области обсудили развитие сотрудничества с ДОМ.РФ

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6 сентября вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Бранов провел рабочую встречу с руководством АО «ДОМ.РФ».

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием взаимодействия с ДОМ.РФ. Речь шла о реализации проектов комплексного развития территорий, возможностях работы по проектам с применением инфраструктурных облигаций, использования механизма государственно-частного партнерства и другом. 

Артем Бранов отметил, что за годы работы ДОМ.РФ реализовано большое число проектов на территории Российской Федерации.

«Все проекты очень важные и значимые, потому что касаются строительства жилья, социальных объектов. Создано огромное количество различных возможностей для регионов в части поддержки, – сказал он. – Врио губернатора Павел Викторович Малков ставит задачу – максимально использовать все имеющиеся ресурсы и возможности на благо развития Рязанской области и ее жителей».

Особое внимание Артем Бранов обратил на важность проектов комплексного развития территорий и развитие взаимодействия в этом направлении. 

Руководитель направления регионального развития АО «ДОМ.РФ» Иван Тарасенко отметил плодотворную работу, которая складывается с Рязанской областью и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве. 

Во встрече участвовали министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров, глава администрации г. Рязани Елена Сорокина.

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