В Рязанской области обсудили поддержку участников специальной военной операции на Донбассе и их семей

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в Рязанской региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоялся круглый стол на тему «Обсуждение предложений по поддержке участников СВО и их семей».

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя комитета по обороне Государственной Думы Андрей Красов, представители министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, депутаты Рязанской областной и городской Думы, врио руководителя Рязанской региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Юлия Феоктистова, представители общественных организаций, члены семей участников СВО.

Первый заместитель Председателя комитета по обороне Государственной Думы Андрей Красов ознакомил собравшихся с законодательными инициативами, посвященными поддержке участников СВО, членов их семей и семей погибших в специальной операции на Донбассе. О реализации таких мер на территории региона рассказали представители Рязанской областной и городской Думы.Инициативы по поддержке участников СВО, членов их семей и семей погибших в специальной операции на Донбассе представил председатель профессионального союза военнослужащих Рязанской области Анатолий Бороненков. Собравшиеся обсудили предложения по размещению в г. Рязани памятного знака участникам специальной операции.