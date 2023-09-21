В Рязанской области обнаружили свинину, зараженную африканской чумой

В рязанские магазины попало мясо и мясные продукты, зараженные АЧС.

ДНК вируса АЧС обнаружили в продуктах «Староверские колбасы», «Владимирский стандарт», «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и «Столичная».

Как сообщают «Известия», зараженное мясо попало в розницу также в Брянской, Владимирской и Тульской областях, в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях и Якутии.

Со ссылкой на Россельхознадзор издание пишет, что обстановка с африканской чумой свиней остается неблагополучной, но контролируемой.

Ранее появилась информация, что свинина может подорожать в России на 10%-20%.