В Рязанской области обнаружили мёд с антибиотиками

Региональное Управление Россельхознадзора выявило в Рязанской области мёд с антибиотиком тетрациклиновой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в регионе провели 17 проб мёда. В одном образце выявлены несоответствия действующему законодательству. Мёд с антибиотиком производили в Старожиловском районе.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают: употребление продукции с антибиотиками грозит формированием антимикробной резистентности, когда в случае болезни антимикробные препараты не помогают справиться с инфекцией. В отношении производителя-нарушителя ведомством приняты соответствующие меры.