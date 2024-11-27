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В Рязанской области обнаружили мёд с антибиотиками

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Валерия Мединская
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Региональное Управление Россельхознадзора выявило в Рязанской области мёд с антибиотиком тетрациклиновой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в регионе провели 17 проб мёда. В одном образце выявлены несоответствия действующему законодательству. Мёд с антибиотиком производили в Старожиловском районе.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают: употребление продукции с антибиотиками грозит формированием антимикробной резистентности, когда в случае болезни антимикробные препараты не помогают справиться с инфекцией. В отношении производителя-нарушителя ведомством приняты соответствующие меры.

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